"Збираю гроші на одяг": відома тенісистка опубліковала фото в оголеному вигляді
Колишня американська тенісистка Ешлі Харклроуд опублікувала нове фото в своєму Instagram.
34-річна спортсменка сфотографувалася без одягу, повернувшись до камери спиною.
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"Збираю гроші на одяг", – підписала запис Харклроуд, використавши хештег #життянакарантині.
- Харклроуд ніколи не піднімалася вище 39-го місця рейтингу WTA. За кар'єру вона виграла 13 турнірів ITF.
- Американка зізнавалася, що ненавидить російську тенісистку Марію Шарапову – критикувала її за вживання мельдонію, надто гучні крики на корті і навіть високий зріст (188 см).
- Ешлі жодного разу не обіграла Марію на корті.
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