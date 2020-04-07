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"Збираю гроші на одяг": відома тенісистка опубліковала фото в оголеному вигляді

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Ешлі Харклроуд / WTA

Колишня американська тенісистка Ешлі Харклроуд опублікувала нове фото в своєму Instagram.

34-річна спортсменка сфотографувалася без одягу, повернувшись до камери спиною.

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"Збираю гроші на одяг", – підписала запис Харклроуд, використавши хештег #життянакарантині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Been saving money on clothes... #quarentinelife @nino_rakichevich

Публикация от Ashley Harkleroad (@ashleyharkleroad)

  • Харклроуд ніколи не піднімалася вище 39-го місця рейтингу WTA. За кар'єру вона виграла 13 турнірів ITF.
  • Американка зізнавалася, що ненавидить російську тенісистку Марію Шарапову – критикувала її за вживання мельдонію, надто гучні крики на корті і навіть високий зріст (188 см).
  • Ешлі жодного разу не обіграла Марію на корті.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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