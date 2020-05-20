Збірна України з футболу може повернутися на легендарний стадіон

Найближчим часом збірна України може збільшити кількість міст, які мали можливість прийняти матчі національної команди.

Українська асоціації футболу буде розглядатися можливість проведення офіційних і товариських домашніх матчів національної команди України на восьми стадіонах, серед яких ужгородський "Авангард" і полтавський стадіон "Ворскла" імені Бутовського. Про це повідомляє Sport Arena.

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Ці стадіони можуть прийняти товариські матчі збірної в період між 2020 і 2022 роками.

Інші стадіони, які розглядаються як можливі місця проведення домашніх матчів збірної України, в тому числі і на офіційному рівні, це НСК "Олімпійський" (Київ), ОСК "Металіст" (Харків), "Арена Львів" (Львів), "Чорноморець" (Одеса), "Дніпро-Арена" ( Дніпро) і "Славутич-Арена" (Запоріжжя).

Що відомо про ужгородський "Авангард"?

29 квітня 1992 року на стадіоні "Авангард" відбувся перший офіційний поєдинок збірної України з футболу, коли українська команда програла в товариській зустрічі проти збірної Угорщини з рахунком 1:3. Єдиний гол за Україну ударом зі штрафного забив Іван Гецко на 90-й хвилині зустрічі.

До 2016 року стадіон був домашнім стадіоном місцевої футбольної команди "Говерли". Відбудований у 2005 році.

Завдяки своїй багатофункціональності ужгородський стадіон відомий як легкоатлетичний центр. Ще в часи СРСР саме тут у 1962 році стрибун через планку Валерій Брумель встановив рекорд Європи, здолавши висоту 2,20 м.

Що відомо про стадіон "Ворскла" імені Бутовського?

Стадіон у місті Полтава, відкритий у 1951 році. Споруджений на території колишнього Полтавського іподрому. Зазнав двох реконструкцій у 1968–1974 та 1995–2000 роках. Вміщує 24 795 глядачів. Є домашнім стадіоном ФК "Ворскла".

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