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Збірна України з футболу у топ-30 найдорожчих команд світу

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Збірна України з футболу у топ-30 найдорожчих команд світу
Збірна України з футболу у топ-30 найдорожчих команд світу / 24 канал

Збірна України з футболу потрапила до тридцяти найдорожчих національних команд світу. Лідерство у рейтингу утримує збірна Англії.

В оновленому рейтингу спеціалізованого порталу Transfermarkt національна команда України розташувалася на 29-й сходинці.

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Після зниження вартості гравців у зв'язку з пандемією COVID-19 склад української збірної став оцінюватися у 130,18 мільйона євро.

Найдорожчим гравцем збірної України є Олександр Зінченко (24 мільйони євро). Зінченко виступає в Англії за "Манчестер Сіті".

Топ-10 рейтингу

  1. Англія
  2. Франція
  3. Бразилія
  4. Німеччина
  5. Іспанія
  6. Бельгія
  7. Італія
  8. Аргентина
  9. Нідерланди
  10. Португалія


Рейтинг найдорожчих збірних / скриншот

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол
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