Збірна України з футболу у топ-30 найдорожчих команд світу
Збірна України з футболу потрапила до тридцяти найдорожчих національних команд світу. Лідерство у рейтингу утримує збірна Англії.
В оновленому рейтингу спеціалізованого порталу Transfermarkt національна команда України розташувалася на 29-й сходинці.
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Після зниження вартості гравців у зв'язку з пандемією COVID-19 склад української збірної став оцінюватися у 130,18 мільйона євро.
Найдорожчим гравцем збірної України є Олександр Зінченко (24 мільйони євро). Зінченко виступає в Англії за "Манчестер Сіті".
Топ-10 рейтингу
- Англія
- Франція
- Бразилія
- Німеччина
- Іспанія
- Бельгія
- Італія
- Аргентина
- Нідерланди
- Португалія
Рейтинг найдорожчих збірних / скриншот
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