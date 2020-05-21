Збірна України з футболу у топ-30 найдорожчих команд світу

Збірна України з футболу потрапила до тридцяти найдорожчих національних команд світу. Лідерство у рейтингу утримує збірна Англії.

В оновленому рейтингу спеціалізованого порталу Transfermarkt національна команда України розташувалася на 29-й сходинці.

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Після зниження вартості гравців у зв'язку з пандемією COVID-19 склад української збірної став оцінюватися у 130,18 мільйона євро.

Найдорожчим гравцем збірної України є Олександр Зінченко (24 мільйони євро). Зінченко виступає в Англії за "Манчестер Сіті".

Топ-10 рейтингу

Англія Франція Бразилія Німеччина Іспанія Бельгія Італія Аргентина Нідерланди Португалія



Рейтинг найдорожчих збірних / скриншот

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