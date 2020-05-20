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Стало відомо, коли Шевченко може покинути збірну України

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Footboom

Тренерський штаб збірної України з футболу, який очолює Андрій Шевченко, може залишитися без кардинальних змін навіть після чемпіонату Європи 2021 року.

За інформацією Sport Arena, Андрій Шевченко і його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу (УАФ) пропозицію продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

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Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв'язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Планується, що чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Досягнення Андрія Шевченка в збірній України

  • Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок.
  • Шевченко не вивів збірну України на чемпіонат світу 2018 року. Та вже восени 2018 року під його керівництвом "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.
  • Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
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