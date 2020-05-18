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Збірна України розгромила Росію у найбільшому онлайн-поєдинку в історії

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Live Chess-поєдинок Україна – Росія
Live Chess-поєдинок Україна – Росія / Getty Images

На платформі Chess.com завершився онлайн-матч між збірними України та Росії з шахів у межах суперфіналу Світової Ліги.

Найбільший Live Chess-поєдинок в історії завершився перемогою команди України в усіх трьох видах програми – бліці, швидких і класичних шахах – 808:396, 942:506, 650.5:493.5. Про це повідомляється на сторінці "Українські шахи" у Facebook.

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  • У першому матчі, який проводився з контролем "куля" (1+1, тобто 1 хвилина на партію з додаванням 1 секунди після кожного ходу) Україна перемогла 808:396.
  • Другий матч проводився в бліц з контролем 5+2. Тут українці виграли із загальним рахунком 942:506.
  • Нарешті, в третьому матчі, який проходив з контролем 10+2, Україна перемогла Росію з рахунком 650,5:493,5.

За словами організаторів, суперфінал Світової Ліги став матчем за звання абсолютного чемпіона та найбільшим Live Chess матчем в історії.

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Теги: Новини Росії Новини Спорту Шахи Спорт
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