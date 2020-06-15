Андрій Лунін

Голкіпер "Реала" був визнаний найкращим воротарем турніру, пише 24 канал. На Мундіалі Андрій зіграв у шести матчах, в яких пропустив чотири голи.

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У двох матчах українець відстояв на "нуль" (проти Катару у групі та Італії у півфіналі).

Лунін розпочав сезон знову в оренді. "Реал" відправив українця заради ігрової практики у "Вальядолід". Але там Андрій провів лише 2 матчі.