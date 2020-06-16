Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по відбірному турніру на чемпіонат Європи-2022.

Збірна України потрапила в групу 3, в якій зіграє з Росією, Чехією і Фарерськими островами. Про це повідомляє сторінка Федерації гандболу України на Facebook.

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Додамо, що на Євро-2020 збірні України та Росії припинили боротьбу на попередній стадії, не здобувши жодної перемоги, а Чехія вийшла в основний раунд, де зайняла останнє місце.

Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року

Команди, які займуть перші два місця в групах і чотири найкращі з тих, хто посяде третє місце, вийдуть до фінальної частини європейської першості. Відбіркові матчі будуть проходити з листопада 2020 по травень 2021 року, всі команди зіграють між собою у форматі матчів вдома та на виїзді.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде з 13-го по 30 січня 2022 в Словаччині та Угорщині. Туди вже пробилися господарі турніру, а також чинний чемпіон Європи Іспанія та срібні призери останньої європейської першості Хорватія.