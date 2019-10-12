Збірна Андорри перервала серію з 56 поразок поспіль, обігравши команду українського тренера

Збірна Андорри у відборах на чемпіонати Європи зазнала 56 поразок поспіль. Цю серію було перервано у матчі проти Молдови у п'ятницю, 11 жовтня.

Андорра – Молдова 1:0

Гол: Валес, 63

Вилучення: Гінсарі, 55 (Молдова)

Все у матчі вирішив єдиний гол Валеса на 63-ій хвилині. Гравець відзначився ударом головою після подачі з кутового.

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На цей час Молдова вже грала у меншості. Другу жовту картку отримав Гінсарі. Він зіграв рукою у чужому штрафному майданчику, намагаючись переправити м'яч у ворота суперників.

Відеоогляд матчу Андорра – Молдова

Цією перемогою Андорра перервала серію з 56 поразок поспіль у відборах на чемпіонати Європи. Та й загалом ця перемога стала лише третьою в офіційних матчах цієї збірної. Загалом в активі андоррців сім перемог, п'ять з яких було здобуто вдома.

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Завдяки цій перемозі Андорра обійшла Молдову у групі H та піднялася на п'яте місце. В обох збірних по три очки.

Нагадаємо, що збірну Молдови тренує український тренер Семен Альтман. У 2010-2011 роках він був у тренерському штабі збірної України.