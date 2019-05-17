Збірна Чехії з хокею уникнула поразки в грі з Латвією, фіни здолали Данію: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/narodnitym

У Словаччині на чемпіонаті світу відбулися останні матчі четвертого туру чемпіонату світу з хокею. Важку перемогу вдалося здобути Чехії в грі з Латвією. А Фінляндія не мала проблем з Данією.

Фінляндія – Данія 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

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У першому періоді скандинавського протистояння команди не забивали. А ось по перерві першою зуміла відзначитися Данія, чим неабияк розізлила фінів. Збірна Фінляндії відповіла двома шайбами й закінчила справу в останньому періоді ще одним влучним кидком.

Завдяки перемозі Фінляндія обійшла Канаду в групі A й розмістилася на другому місці. Продовжує лідирувати Німеччина, яка виграла всі чотири поєдинки.

Чехія – Латвія 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Справжня драма розгорнулася у Братиславі, де Чехія зустрічалася з Латвією. Після першого періоду латвійці перемагали 2:0. Однак у другій 20-хвилинці чехи зібралися й не тільки зрівняли рахунок, але вийшли вперед. В останньому періоді Чехія ще двічі відзначилася у воротах суперника і дозволила Латвії закинути всього одну шайбу.

Після цієї перемоги Чехія вийшла на третє місце в групі B. Латвія посідає 5-у сходинку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
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