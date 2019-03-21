Збірна Франції отримала чемпіонські перстені за перемогу на ЧС-2018: фото та відео

Гравці збірної Франції отримали перстені. У такий спосіб вони відзначили перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року.

Такий незвичний подарунок футболістам зробили два гравці збірної. Ініціатором виступив Поль Погба, а допомагав йому Антуан Грізманн. Обидва є фанатами НБА. Тож вирішили виготовити трофеї аналогічні тим, що отримують баскетболісти за перемогу в плей-офф НБА.

Читайте також: Українська тенісистка показала як набиває м'яч і попросилася в "Динамо", їй відповів Вербіч

На перстенях викладено логотип національної збірної Франції та слова "Чемпіони світу". На них три карати білих діамантів, рубінів та сапфірів.

Їх виготовив ювелір Jason of Beverly Hills.

"Це невеликий жест після перемоги на чемпіонаті світу з великими гравцями. Я вважаю їх своєю сім'єю. Це невеликий подарунок від мене», – сказав Погба на прес-конференції у навчальному центрі Франції.

Нагадаємо, збірна Франції перемогла на чемпіонаті світу 2018 року. У фіналі французи обіграли збірну Хорватії 4:2.