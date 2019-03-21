Збірна Франції отримала чемпіонські перстені за перемогу на ЧС-2018: фото та відео

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Збірна Франції отримала чемпіонські перстені за перемогу на ЧС-2018: фото та відео

Гравці збірної Франції отримали перстені. У такий спосіб вони відзначили перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року.

Такий незвичний подарунок футболістам зробили два гравці збірної. Ініціатором виступив Поль Погба, а допомагав йому Антуан Грізманн. Обидва є фанатами НБА. Тож вирішили виготовити трофеї аналогічні тим, що отримують баскетболісти за перемогу в плей-офф НБА.

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На перстенях викладено логотип національної збірної Франції та слова "Чемпіони світу". На них три карати білих діамантів, рубінів та сапфірів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

world champion ring +celebration like @nglkante @equipedefrance

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Їх виготовив ювелір Jason of Beverly Hills.

"Це невеликий жест після перемоги на чемпіонаті світу з великими гравцями. Я вважаю їх своєю сім'єю. Це невеликий подарунок від мене», – сказав Погба на прес-конференції у навчальному центрі Франції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadeau inoubliable pour un souvenir inoubliable ?. Merci du fond coeur à la bijouterie @paulpogba

Допис, поширений Blaise Matuidi Officiel (@blaisematuidiofficiel)

Нагадаємо, збірна Франції перемогла на чемпіонаті світу 2018 року. У фіналі французи обіграли збірну Хорватії 4:2.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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