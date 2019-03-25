Збірна Франції зіграє матч відбору на Євро-2020 проти Ісландії в особливих футболках: фото
У понеділок, 25 березня збірна Франції зіграє кваліфікаційний матч до Євро-2020 проти національної команди Ісландії. Чемпіони світу зіграють в ретро-футболках.
Капітан збірної Франції Уго Льоріс і тренер Дідьє Дешам представили особливу форму для матчу з Ісландією.
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Футболка з коміром і гудзиками. У такій формі "Ле Бле" вийдуть на поле, оскільки 25 березня 2019-го рівно 100 років з дня заснування Французької федерації футболу.
Збірна Франції зіграє у ретро-футболках
Матч Франція – Ісландія відбудеться у понеділок, 25 березня. Початок – о 21:45 за київським часом.
Також нагадаємо, що наступний матч відбору на Євро-2020 збірна України зіграє на виїзді проти Люксембурга 25 березня.
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