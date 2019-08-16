Збірна Ірану не готуватиметься до змагань в окупованому Криму

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Збірна Ірану не готуватиметься до змагань в окупованому Криму

Збірна Ірану з легкої атлетики не буде готуватися в окупованому Криму до змагань. І не планувала цього робити.

Нагадаємо, так званий президент "Кримського футбольного союзу" Юрій Ветоха заявляв, що Збірна Ірану з легкої атлетики в рамках підготовки до відбірного циклу чемпіонату світу проведе тренувальний збір Євпаторії. Очікувалося, що приїде 18 атлетів у кінці серпня.

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Однак Міністерство закордонних справ України за роз’ясненнями звернулося до Посольства Ірану. І там відповіли, що підготовка іранських спортсменів в окупованому Криму не передбачена, повідомляє UATV. 

"До того ж, Міністерство спорту і молодіжної політики Ірану відзначило, що поважає суверенітет і територіальну цілісність України і повністю поділяє офіційну позицію Тегерана. МЗС і Посольство України в Ірані повідомляють, що додатково проведуть перевірку цієї інформації", – йдеться в заяві МЗС України.

Чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться в Катарі з 27 вересня по 6 жовтня.
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Теги: Спорт Новини Криму Російська пропаганда Іран МЗС України
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