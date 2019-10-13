Збірна Іспанії осоромилися у матчі з Норвегією: відео

Збірна Іспанії з футболу не змогла перемогти команду Норвегії в рамках кваліфікації Євро-2020. Піренейці розійшлися зі скандинавцями миром.

Норвегія – Іспанія 1:1

Голи: Кінг, 90+4 (пен) – Сауль, 47

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У першому таймі команди голів не забивали й залишили обмін м'ячами на другу половину гри. Відразу по перерві Іспанію вивів вперед Сауль Ньїгес.

Врятував Норвегію від поразки у компенсований час Кінг. Арбітр призначив пенальті у ворота "червоної фурії", який нападник норвежців реалізував.

За три тури до завершення кваліфікації збірна Іспанії очолює групу F з 19 очками в активі. Уже в наступному турі іспанці можуть собі гарантувати участь на груповому етапі Євро-2020.

Норвегія набрала тільки 10 очок, але все ще зберігає шанси потрапити на Євро.

Відеоогляд матчу Норвегія – Іспанія