Збірна Іспанії виграла чемпіонат світу з баскетболу

Збірна Іспанії з баскетболу виграла чемпіонат світу 2019 року. У фінальному поєдинку піренейці перемогли команду Аргентини.

Аргентина – Іспанія 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

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Іспанія від самого початку матчу повела в рахунку й почала нарощувати перевагу. Після першої чверті перевага піренейців уже складала 9 очок.

На старті другої чверті Іспанія наростила перевагу до +17. До великої перерви Аргентина скоротила відставання й поступалася у 12 очок.

У третій та четвертій чверті Іспанія тримала Аргентину на відстані: перевага іспанців сягала 21 очка. Загалом, Іспанія не дозволила Аргентині виграти бодай чверть.

Для Іспанії це друга перемога на чемпіонаті світу. Вперше вони виграли світову першість у 2006 році. Після цього двічі чемпіонат світу вигравала збірна США (2010, 2014).

У матчі за третє місце Франція перемогла Австралію з рахунком 67:59.