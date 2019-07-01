Збірна Іспанії з футболу перемогла Німеччину у фіналі молодіжного чемпіонату Європи: відео

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Збірна Іспанії з футболу перемогла Німеччину у фіналі молодіжного чемпіонату Європи
Збірна Іспанії з футболу перемогла Німеччину у фіналі молодіжного чемпіонату Європи / twitter.com/uefaeuro

Збірна Іспанії виграла молодіжний чемпіонат Європи з футболу. У фіналі "червона фурія" перемогла команду Німеччини.

Іспанія – Німеччина 2:1
Голи: Руіс, 7, Ольмо, 69 – Амірі, 88

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У 2017 році Іспанія та Німеччина вже зустрічалися у фіналі молодіжного чемпіонату Європи. Тоді перемогу святкували німці, тому цього року Іспанія хотіла взяти реванш.

Уже на сьомій хвилині "червона фурія" вийшла вперед. Руїс вирішив пробити з-за меж штрафного майданчику й прекрасним ударом відкрив рахунок у грі. Після пропущеного голу німці заволоділи ініціативою й побігли відіграватися, але марно.

Один пропущений гол не ставив хрест на шансах "бундесмашини", яка продовжувала тиснути. Однак це був вечір не Німеччини. На 69 хвилині Іспанія подвоїла перевагу. Голкіпер німців Нубель відбив дальній удар перед собою й Ольмо, який опинився першим на добиванні, переправив м'яч у сітку – 2:0.

Щоб врятувати гру Німеччина кинула всі сили в атаку. Надія на камбек з'явилася на 88 хвилині Амірі божевільним дальнім ударом відіграв один м'яч. Втім, часу залишилося обмаль й Іспанія зуміла відстояти перевагу.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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