Збірна Італія перемогою над Фінляндією продовжила унікальну серію, яка триває 13 років: відео

Збірна Італії наблизилася до виходу на Євро-2020. Італійці на виїзді обіграли збірну Фінляндії.

Фінляндія – Італія 1:2

Голи: Пуккі, 72 (пен) – Іммобіле, 59, Жоржинью, 79 (пен)

Це була гра лідерів групи J. Італійці мали п'ять перемог після п'яти матчів. Фіни ж набрали 12 очок за таку з кількість ігор. Тож могли наблизитися до лідера та закріпитися на першому-другому місці у турнірній таблиці, яке дає право на вихід на Євро-2020.

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Все у матчі вирішилося у другому таймі. Спочатку відзначився Іммобіле після прострілу з флангу.

Але зірковий нападник збірної Фінляндії Пуккі (Теему забив п'ять голів в чотирьох турах АПЛ за "Норвіч", а також приніс перемогу своїй збірній у матчі проти Греції) таки зрівняв рахунок. Правда зробив це з пенальті.

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З пенальті відзначився і Жоржинью після гри рукою Вайсанена у власному штрафному майданчику. тож збірна Італії перемогла. Це її шоста перемога у шести матчах відбору на Євро-2020.

Відеоогляд матчу Фінляндія – Італія

Варто додати, що Італія не програє у матчах кваліфікації чемпіонатів Європи вже протягом 13 років. Серія складає 36 матчів без поразок – 27 перемог та 9 нічиїх.