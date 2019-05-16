Збірна Канади з хокею ледь не зганьбилася у матчі з Францією, шведи зім'яли Австрію: відео

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині відбулися чергові поєдинки. Швеція впевнено обіграла Австрію, а Канада ледь не осоромилися в поєдинку з Францією.

Канада – Франція 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Дивіться також: Німеччина "дотиснула" Словаччину, Росія закинула 10 шайб на ЧС з хокею: відео

Збірна Канади в непростому поєдинку перемогла французів. У першому періоді заокеанська збірна закинула три шайби й здавалося, що матч можна завершувати.

Проте у другому періоді Франція відіграла одну шайбу. На старті останнього періоду французи скоротили відставання до 1 шайби й змусили Канаду увімкнутися. Розлючені канадці швидко відповіли закинутою шайбою й потім розвинули успіх. Після чотирьох турів Канада посідає друге місце в групі A.

Швеція – Австрія 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Збірна Швеції після поразки в першому турі виграла три матчі поспіль. Цього разу від шведів дісталося збірній Австрії. Найбільш активними шведи були в першому періоді, в якому закинули 5 шайб.

Читайте також: Збірна США з хокею ледь не осоромилася у матчі з Британією, Швейцарія здобула 4-у звитягу

У наступних двох періодах збірна Швеції збавила оберти й дозволила Австрії навіть відзначитися у своїх воротах. Завдяки переконливій звитязі шведи піднялися на третю сходинку в групі B. Австрія – 7-а.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram