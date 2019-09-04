Збірна найдорожчих трансферів літа 2019

Трансферне вікно у Європі офіційно закрито. Команди вже не зможуть купувати чи продавати гравців, віддавати їх в оренду чи підсилювати свій склад. Загалом команди на трансфери витратили шалені суми. Пропонуємо вам збірну найдорожчих трансферів літа 2019.

За основу було взято схему 4-4-2, яка може бути і 4-2-3-1, коли другий форвард може бути і відтягнутим нападником, а крайні півзахисники – як вінгери. Всі ціни – з офіційних сайтів. Якщо ж їх не було, ми послуговувалися даними Transfermarkt. При цьому варто додати, що сюди увійшли гравці, які займають певні позиції на полі, натомість немає гравців, якій увійшли у топ-10 найдорожчих трансферів літа-2019. Адже на їх позиції були і дорожчі гравці.

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Щоб купити цю стартову одинадцятку, треба було б витратити 891,5 мільйона євро. І це без врахування відступних футбольним агентам, бонусів самим гравцям та їх зарплати згодом. Загалом у списку по два гравці "Манчестер Сіті", "Реалу" та "Барселони". По одному гравцю від "Валенсії", "Атлетіко", "Ювентуса", "Арсеналу" та "Манчестер Юнайтед".

Воротар Яспер Сіллессен. Барселона – Валенсія. 35 мільйонів євро

Найдорожчим голкіпером виявився новачок "Валенсії" Яспер Сіллессен. Він перейшов з "Барселони". При цьому обидва клуби здійснили, фактично, обмін воротарями. У зворотному напрямку відправився Нето. За нього заплатили 26 мільйонів євро.

Варто додати, що за схожою схемою обмінялися воротарями і "Реал" та ПСЖ. Однак парижани віддали чемпіона світу Альфонса Ареола лише в оренду, натомість за Кейлора Наваса заплатили 15 мільйонів євро.



Яспер Сіллессен

Лівий захисник. Ферлан Менді. Ліон – Реал. 48 мільйонів євро

Одним із основних гравців "Реалу" був лівий захисник Марсело. Та влітку "вершкові" з "Ліона" підписали Ферлана Менді. Занадто він їх вразив у матчах чемпіонату Франції. Однак в новому сезоні гравець провів лише один матч.



Ферлан Менді

Центральний захисник. Гаррі Магвайр. Лестер – Манчестер Юнайтед. 87 мільйонів євро

У 2018 році "Ліверпуль" здійснив рекордний трансфер захисника, придбавши Вірджила ван Дейка за 84,5 мільіона євро (75 мільйонів фунтів). У 2019 році цей рекорд було побито. Двічі. Найдорожчим став захисник збірної Англії Гаррі Магвайр. Він перебрався з "Лестера" в МЮ за 87 мільйонів. Така ціна пов’язана з тим, що боси "лисиць" зуміли витиснути максимум з цього трансферу, адже у захисника був довготерміновий контракт.



Гаррі Магвайр

Центральний захисник. Маттейс де Ліхт. Аякс – Ювентус. 85,5 мільйона євро

На момент переходу йому було лише 19 років. А за нього заплатили 85,5 мільйона євро. Маттейс де Ліхт голосно про себе заявив минулого сезону. Він був капітаном (у 19 років!) нідерландського "Аякса", який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Його хотіли "Барселона" та ПСЖ. Але він опинився в "Ювентусі".



Маттейс де Ліхт

Правий захисник. Жоау Канселу. Ювентус – Манчестер Сіті. 65 мільйонів євро

Ще один обмін гравцями за позиціями. "Ювентус" віддав Жоау Канселу в "Манчестер Сіті" за 65 мільйонів євро. Натомість у Турин відправився Даніло, але значно дешевше – "лише" 37 мільйонів євро.

При цьому варто відзначити, що лише за рік до того Жоау Канселу перейшов в "Ювентус" за 40,4 мільйона євро з "Валенсії".



Жоау Канселу

Опорний півзахисник. Родрі. Атлетіко – Манчестер Сіті. 70 мільйонів євро

Тепер рекордна вартість опорного півзахисника належить ще одному гравцю "Манчестер Сіті" Родрі. За нього "містяни" заплатити 70 мільйонів.

У нього доволі незвична історія. Він розпочинав в академії "Атлетіко", але згодом перейшов у "Вільяреал". Окрім матчів за команду, він навчався в університеті та мешкав у студентському гуртожитку. Його прогрес не залишився не замічений, і "Атлетіко" тепер за свого вихованця довелося викласти 25 мільйонів євро у 2018 році. Але втримати його не вдалося – "матрацники" пристали на пропозицію "МанСіті" в 70 мільйонів євро.



Родрі

Центральний півзахисник. Френкі де Йонг. Аякс – Барселона. 75 мільйонів євро

Ще один гравець цього феноменального "Аяксу", який на довго не затримався в Амстердамі. Однак з ним ситуація була простіша. Про те, що він перейде до "Барселони", стало відомо ще взимку 2019 року. Однак трансфер офіційно оформили лише влітку.



Френкі де Йонг

Лівий атакувальний півзахисник. Еден Азар. Челсі – Реал. 100 мільйонів євро

Азар давно хотів покинути "Челсі". Він хотів нових викликів. І отримав їх. Перейшов в "Реал". Про те, що бельгієць стане новим гравцем "вершкових", навколо якого в майбутньому буде будуватися команда – теж було відомо давно. Головним було питання ціни. На "Челсі" накладено заборону трансферів нових гравців, тож відпускати Азара в них бажання не було. Але було бажання самого гравця. Тож "Реалу" довелося викласти чималу суму. При цьому вона може зрости до 170 мільйонів євро, які будуть виплачені як бонуси за успішний виступ Азара.



Еден Азар

Правий атакувальний півзахисник. Ніколя Пепе. Лілль – Арсенал. 80 мільйонів євро

Пепе грає як на позиції правого атакувального півзахисника, так і нападника. Лондонський "Арсенал", який теж затіяв перебудову в команді, був змушений побити власний трансферний рекорд, щоб придбати його. 80 мільйонів євро відправилися у французький "Лілль", де минулого сезону івуарієць забив 23 голи та віддав 12 результативних передач за 43 матчі.



Ніколя Пепе

Центральний атакувальний півзахисник, другий форвард. Жоау Феліш. Бенфіка – Атлетіко. 126 мільйонів євро

Рекордний трансфер літа за ще одного 19-літноьго гравця – португальця Жоау Феліша. За нього "Атлетіко" заплатив 126 мільйонів євро. При цьому що купити його можна було за 120 мільйонів євро. Але мадридці доплатити 6 мільйонів євро, щоб розбити суму трансферу на декілька платежів.

Трансфер Жоау Феліша був доволі неочікуваним. Особливо через суму. Гравець добре себе проявив у матчах за "Бенфіку". Але платити такі гроші за футболіста, який провів лише один сезон на дорослому рівні – доволі ризиковано.



Жоау Феліш

Центральний нападник. Антуан Грізманн. Атлетіко – Барселона. 120 мільйонів євро

А це один з найскандальніших трансферів літа. Грізманн міг опинитися у "Барселоні" ще влітку 2018 року. Але тоді не вдалося. після цього вийшов фільм про француза у якому він клявся в любові до "Атлетіко". Але влітку 2019 року таки перейшов до стану суперників.

Керівництво "Атлетіко" звинуватило "Барселону" в тому, що вони вели перемовини з футболістом за спиною клубу. При цьому робило це між матчами Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Також варто відзначити, що "Барса" заплатила 120 мільйонів євро. Хоча у контракті футболіста була вказана сума і у 200 мільйонів євро. Але "синьо-гранатові" вклалися в термін до того, як ця сума відступних мала б набрати чинності.



Антуан Грізманн