Збірна Нідерландів зазнала несподіваних втрат перед Євро-2020

Помічник головного тренера збірної Нідерландів Кіс ван Вондерен несподівано покинув команду. Рішення про свою відставку асистент Рональда Кумана прийняв після жеребкування групового етапу Євро-2020.

Кіс ван Вондерен приєднався до збірної Нідерландів навесні 2018 року. Свою відставку спеціаліст пояснив відсутністю можливості реалізувати потенціал тренера.

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Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман залишився засмученим відставкою ван Вондерена, однак впевнений, що встигне знайти гідну заміну.

Звичайно, шкода, що Кіс залишає нас у такий важливий момент. Але я поважаю його вибір. Наш наступний тренувальний збір відбудеться у березні 2020 року. Тож у моєї команди є достатньо часу, аби знайти заміну Вондерену,

– цитує Рональда Кумана сайт КФСН.

Збірна Нідерландів перший матч на груповому етапі Євро-2020 зіграє в Амстердамі проти України. Гра відбудеться 14 червня.

У рамках підготовки до чемпіонату Європи у березні Нідерланди проведуть товариський матч з Іспанією.

Як Нідерланди потрапили на Євро? Збірна Нідерландів у раках відбору грала в групі C. Нідерландці посіли друге місце й потрапили на Євро-2020 напряму. Виграла групу C збірна Німеччини.