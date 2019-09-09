Збірна Нігерії втратила двох ключових гравців перед матчем з Україною

Головний тренер збірної Нігерії не зможе розраховувати одразу на двох ключових гравців у матчі проти збірної України на "Дніпро арена".

Головний тренер збірної Нігерії везе до Дніпра лише 22 футболісти. Поза заявкою опинилися капітан команди та форвард "Аль-Насра" Ахмед Муса. Він так і не зумів відновитися від ушкодження та покинув табір команди.

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Також у Дніпрі не зіграє і найдорожчий гравець збірної Нігерії півзахисник Вілфред Ндіді. 22-річний гравець, ціна на якого становить 35 мільйонів євро, теж отримав ушкодження.

Окрім них, проти України не зіграють захисники Кеннет Омеруо та Тіронні Ебуехі, а також форварда Генрі Онікуру. Відтак на матч до України приїде лише 22 гравці.

Склад збірної Нігерії:

Воротарі: Френсіс Узохо ("Омонія", Кіпр), Ікечукву Езенва ("Хартленд", Нігерія), Еміль Мадука Окойє ("Фортуна", Німеччина).

Захисники: Олаулува Айна ("Торіно", Італія), Чідозьє Авазієм ("Леганес", Іспанія), Вільям Еконг ("Удінезе", Італія), Леон Балогун ("Брайтон", Англія), Жамілу Коллінс ("Падеборн", Німеччина), Семі Аджайі ("Вест Бромвіч", Англія), Браян Ідову ("Локомотив", Росія).

Півзахисники: Алекс Івобі ("Евертон", Англія), Андерсон Есіті (ПАОК, Греція), Огенекаро Етобо ("Сток Сіті", Англія), Кілечи Іхеаначо ("Лестер", Англія), Жозеф Арібо ("Рейнджерс", Шотландія).

Нападники: Віктор Осімхен ("Лілль", Франція), Мозес Сімон ("Нант", Франція), Джожуа Майя, Самуель Калу (обидва – "Бордо", Франція), Самуель Чуквезе ("Вільярреал", Іспанія), Пол Онуачу ("Генк", Бельгія), Еммануель Денніс ("Брюгге", Бельгія).