Збірна Португалії назвала склад на матч з Україною

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / sport-express.ru

Наставник збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш оголосив список футболістів, які готуватимуться до старту відбору Євро-2020. Перший матч чемпіони Європи проведуть проти України.

До складу збірної Португалії увійшов лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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Склад збірної Португалії:

Воротарі: Бету (Ґьозтепе, Туреччина), Жозе Са (Олімпіакос, Греція), Руй Патрісіу (Вулверхемптон, Англія).

Захисники: Жоао Конселем (Ювентус, Італія), Нельсон Семеду (Барселона, Іспанія), Жозе Фонте (Лілль, Франція), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Бенфіка), Маріо Руй (Наполі, Італія), Рафаель Геррейро (Боруссія Д , Німеччина).

Півзахисники: Данілу Перейра (Пору), Рубен Невеш, Жоао Моутіньо (обидва – Вулверхемптон, Англія), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія), Бруно Фернандеш (Спортінг), Жоао Маріо (Інтер, Італія), Піцці (Бенфіка).

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Рафа Сілва (Бенфіка), Андре Сілва (Севілья, Іспанія), Діогу Жота (Вулверхемптон, Англія), Жоао Феліш (Бенфіка), Дієго Соуза ( Брага), Гонсалу Гедеш (Валенсія, Іспанія).

Зі складом на перші матчі Євро-2020 визначився наставник збірної України Андрій Шевченко.

Уже 22 березня в Лісабоні на стадіоні "Да Луж" чинні чемпіони Європи приймуть збірну України. 25 березня португальці тут же зіграють з Сербією.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 Канал
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