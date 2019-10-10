Збірна Португалії викликала ще одного гравця перед матчем з Україною

Збірна Португалії готується до двох важливих матчів у відборі на Євро-2020. Серед них і матч проти збірної України, який відбудеться в Києві в понеділок, 14 жовтня.

Однак ще перед матчем проти Люксембургу вдома та Україною на виїзді, збірна Португалії зазнала втрат. Хавбек Вільям Карвалью зазнав ушкодження – лікарі діагностували у нього м'язовий дискомфорт.

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Відтак замість нього до табору збірної терміново викликали Андре Гомеша, йдеться в повідомленні Федерації футболу Португалії. Півзахисник свого часу виступав за іспанську "Барселону". Але не зумів там закріпитися, тож відправився в оренду в англійський "Евертон". Влітку 2019 року клуб з Ліверпуля викупив його контракт.

Нагадаємо, збірна Португалії після 4 зіграних матчів має 8 очок в активі. Натомість збірна України зіграла 5 матчів та набрала 13 очок. Матч між командами відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський". До цього команди в Португалії зіграли в нульову нічию. На Євро-2020 виходять дві найкращі команди з кожної групи.