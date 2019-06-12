Збірна Росії U-20 пропустила курйозний гол від воротаря з чужої половини поля

Збірна Росії U-20 програла команді регіону "Урал-Поволжжя" в рамках Кубка Олімп-ПФЛ "Переправа". Вирішальний м'яч забив голкіпер "Уралу".

На 76-й хвилині суддя зафіксував фол з боку збірної Росії на чужій половині поля і призначив штрафний удар.

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До м'яча підійшов воротар Андрій Чернов і потужно вдарив. У штрафному майданчику м'яч відскочив від газону і потрапив в сітку – голкіпер збірної вийшов з воріт занадто далеко.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "Уралу". На 76-й хвилині "Урал" вів у три м'ячі, але збірній Росії вдалося відіграти два в кінці матчу.

Поки збірна Росії U-20 грає товариські матчі, українська команда U-20 пробилася до фіналу чемпіонату світу, який відбувається у Польщі. У півфіналі підопічні Олександра Петракова обіграли команду Італії. У фіналі суперником "синьо-жовтих" будуть футболісти Південної Кореї.