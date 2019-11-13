Збірна Росії влаштувала бойкот напередодні матчу відбору Євро-2020 з Бельгією

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Нова форма збірної Росії
Нова форма збірної Росії

Напередодні матчу відбору Євро-2020 збірна Росії з футболу влаштувала бойкот. Майже всі російські футболісти відмовилися грати з Бельгією в оновленій формі.

За інформацією Telegram-каналу "Мутко против", невдоволення висловили всі гравці команди крім тих, у кого є контракт з цим виробником. Вони відмовилися виходити на матчі з Бельгією (16 листопада) і Сан-Марино (19 листопада) в нових футболках.

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Одна з головних претензій – рукава. Дизайнери розташували кольори російського прапора - білий, синій і червоний – в зворотному порядку. В результаті форма відсилала до прапора Сербії, а не Росії. У компанії спробували назвати це спеціальним ходом, але у презентованій днями формі збірної Німеччини кольори німецького прапора виконані правильно.


Скандальна форма збірної Росії

Керівництво Російського футбольного союзу (РФС) вже зустрілося з представниками Adidas. Футбольні чиновники хочуть, щоб виробники переробили форму.

"У випадку, якщо переговори проваляться з великою ймовірністю контракт буде розірваний. Один з варіантів – контракт з Nike. Тим більше з ними у керівників РФС є непоганий контакт – саме Nike робить форму для "Зеніту", – йдеться у повідомленні.

До слова, одразу після презентації, яка відбулася 7 листопада, у мережі назвали нову форму гравців РФ – "злиденністю та шлаком".

blog_ava
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Росії Євро-2020
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