Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео

3 Читать новость на русском
ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / SME

На чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у Словаччині, свої матчі в чергове виграли збірні Швеції та Словаччини.

Великобританія – Словаччина 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Дивіться також: Канада познущалася над Німеччиною на ЧС-2019 з хокею, Норвегія здолала Італію: відео

Господарі змагань зуміли виграти всього третій поєдинок, чим покращили шанси зіграти в плей-офф раунді. Цього разу Словаччина розтрощила Великобританію. На сім шайб британці відповіли тільки одним точним ударом.

Після цього матчу Словаччина посідає 5-е місце в групі A, Британія – 8-а.

Швеція – Швейцарія 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Справжня битва за плей-офф була між Швецією та Швейцарією. Команди на двох закинули сім шайб і шведам вдалося вирвати перемогу в останньому періоді завдяки влучному кидку Екман-Ларссона.

Таким чином, Швеція та Швейцарія ділять другу сходинку в групі B. Лідирує – Росія.

 

blog_ava
Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
сьогодні
34101
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео
сьогодні 12:35 Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео
3
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 127
Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
18 травня 21:05 Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
749
Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
18 травня 16:12 Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
489
Кримський татарин грає у фіналі Східної конференції НБА: незвична історія Ерсана Ільясова
18 травня 13:26 Кримський татарин грає у фіналі Східної конференції НБА: незвична історія Ерсана Ільясова
309
Новини
Більше новин
Залиште відгук