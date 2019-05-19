Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео

На чемпіонаті світу з хокею, який відбувається у Словаччині, свої матчі в чергове виграли збірні Швеції та Словаччини.

Великобританія – Словаччина 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

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Господарі змагань зуміли виграти всього третій поєдинок, чим покращили шанси зіграти в плей-офф раунді. Цього разу Словаччина розтрощила Великобританію. На сім шайб британці відповіли тільки одним точним ударом.

Після цього матчу Словаччина посідає 5-е місце в групі A, Британія – 8-а.

Швеція – Швейцарія 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Справжня битва за плей-офф була між Швецією та Швейцарією. Команди на двох закинули сім шайб і шведам вдалося вирвати перемогу в останньому періоді завдяки влучному кидку Екман-Ларссона.

Таким чином, Швеція та Швейцарія ділять другу сходинку в групі B. Лідирує – Росія.