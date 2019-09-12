Збірна США встановила історичний антирекорд на чемпіонаті світу з баскетболу

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США – Сербія
США – Сербія / Фото з відкритих джерел

Збірна США продовжила падіння з вершини світового баскетболу. У матчі класифікації за 5-8 місця американці поступилися Сербії – 89:94.

Збірна США зазнала другої поразки поспіль. У чвертьфіналі чемпіонату світу її зупинила Франція, яка перервала 58-матчеву переможну серію американців тривалістю в 13 років.

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На чемпіонаті світу в Китаї збірна США фінішує не вище сьомого місця, що стане найгіршим результатом команди за 69-річну історію виступів на турнірі.

Також цікаво, що у першій чверті збірна Сербії розгромила американців з рахунком 32:7. Так мало очок в одній чверті в рамках чемпіонатів світу США не набирали ніколи. Це лише другий випадок в історії ЧС, коли американці не змогли дістатися до позначки в 10 очок за чверть. На турнірі в 2010 році вони набрали 9 очок в четвертій чверті матчу зі збірною Бразилії.

До 2019 року збірна США протягом 13 років не знала поразок в офіційних матчах. За цей період американці виграли три Олімпіади і два чемпіонати світу.

У матчі за сьоме місце американці зіграють 14 вересня проти невдахи поєдинку Польща – Чехія. А Сербія зіграє з переможцем зазначеної пари в матчі за п'яте місце.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
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