Збірна США з хокею ледь не осоромилася у матчі з Британією, Швейцарія здобула 4-у звитягу: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/SergeiTato

На чемпіонаті світу з хокею, який триває у словацьких містах Кошице та Братислава, відбулися перші матчі четвертого туру.

США – Великобританія 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

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Збірна США не без проблем перемогла Великобританію. Американці вийшли вперед у першому періоді, але британці швидко відігралися, закинувши свою всього другу шайбу на чемпіонаті світу.

У другому періоді між збірними точилася напружена боротьба. США закинули шайбу, однак арбітр скасував взяття воріт. Врешті-решт, американці свого досягнули й закинули три шайби. Британці знову знайшли в собі сили відповісти. В останній чверті США двічі закинули й дозволили Британії закинути третю шайбу.

Швейцарія – Норвегія 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Свій четвертий матч поспіль на чемпіонаті світу з хокею виграла Швейцарія. Цього разу від швейцарців дісталося Норвегії. Швейцарія на класі виграла кожен з періодів з різницею в одну шайбу. Все, що вдалося Норвегії, – це шайба престижу.

До слова: Данія розгромила Велику Британію на ЧС світу з хокею, закинувши 9 шайб: відео

Наразі Швейцарія очолює групу B, однак в наступному поєдинку пройде випробування на міцність проти Швеції.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
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