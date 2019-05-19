Збірна США з хокею вирвала перемогу в Німеччини, Чехія розбила Австрію: відео

Збірні команди США, Німеччини та Чехії оформили вихід у плей-офф чемпіонату світу з хокею, який відбувається у Словаччині.

Австрія – Чехія 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

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Чехія познущалася з Австрії, здобувши розгромну перемогу 8:0. Завдяки цій перемозі чехи очолили групу B й гарантували собі участь у плей-офф. Австрія не здобула жодного очка й в останньому матчі побореться з Італією.

Німеччина – США 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Збірна Німеччини програла другий матч поспіль. Цього разу німці програли США. Упродовж двох періодів тримався рівний рахунок. Однак в останньому періоді американці закинули дві шайби й відсвяткували перемогу.

Попри поразку Німеччина зіграє у плей-офф, як і США.