Збірна України з баскетболу 3х3 в драматичній боротьбі покинула чемпіонат світу

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Збірна України U-18 з баскетболу 3х3
Збірна України U-18 з баскетболу 3х3 / ФБУ

Чоловіча збірна України U-18 в драматичній боротьбі програла команді Аргентини в чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в монгольському Улан-Баторі.

Суперники одразу розпочали з насиченої фізичної боротьбі. Аргентинцям вдалося провести дві результативні атаки на старті. Натомість відповідь від українців не дійшла до завершення. Нашим довелося згодом наздоганяти чотириочкове відставання, пише ФБУ.

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Дуже вчасно влучив з-за дуги Сидорук. Однак суперники знову відірвалися на чотири очки. Після половини ігрового часу у нас впала результативність при завершенні атак. Натомість суперник, схоже, піймав кураж, кілька разів ефектно завершуючи атаки аллей-упами.

За три хвилини до завершення українці відставали на 7 очок. На останніх двох хвилинах нашим хлопцям вдалося все ж наздогнати суперника. За рівного рахунку суперники знову вийшли вперед, та відповідь з-за дуги повернула лідерство українцям – 20:19.

Однак останню переможну атаку не вдалося провести. Натомість аргентинці за 0,2 секунди до сирени заробили два штрафних. Вони виявилися точними – Аргентина в півфіналі.

Спорт 24 писав, що жіноча збірні України U-18 завершили виступи ще на груповому етапі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в монгольському Улан-Баторі.

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
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