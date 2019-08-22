Збірна України буде готуватися до матчу з Литвою на полі зі штучним газоном

Збірна України розпочне свій вересневий збір 2 вересня, а вже в цей день пройде її традиційне відкрите тренування на полі НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Старт відкритого тренування заплановано на 18:00, а перед цим головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрінеться з представниками мас-медіа у конференц-залі НСК "Олімпійський".

3-4 вересня збірна України буде тренуватися на полі з натуральним покриттям НТК ім. В. Баннікова, а 5 вересня відправиться в Ірпінь, щоб провести тренування на полі зі штучним газоном. Необхідність такого тренування обумовлена ​​тим, що поєдинок у Вільнюсі проти Литви пройде саме на полі зі штучним покриттям.

Увечері 5 вересня делегація збірної України візьме свій курс на Вільнюс, а на наступний день, 6 вересня, команда Андрія Шевченка проведе тренування на стадіоні Литовської федерації футболу.

Нагадаємо, що поєдинок проти Литви в рамках відбору на Євро-2020 відбудеться 7 вересня, старт – 19:00 за київським часом.

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На наступний день збірна України прилетить в Дніпро, де почне підготовку до товариського матчу проти Нігерії. Зустріч відбудеться 10 вересня на "Дніпро-Арені", старт – 21:30 за київським часом.