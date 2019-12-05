Збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування Ліги націй

УЄФА затвердив кошики для жеребкування Ліги націй у сезоні-2020/21. Збірна України, яка виступатиме в елітному дивізіоні, потрапила до третього кошика.

55 національних збірних Європи зіграють в чотирьох лігах – A, B, C і D в залежності від виступів у Лізі націй-2018/19. У лігах A, B і C чотири кошики по 4 команди, в лізі D – два кошики по 4 і 3 команди.

Це цікаво: Збірна України одна з найдешевших команд Євро-2020, Англія – найдорожча

Ліга A:

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія,

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

Ліга B:

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія

Ліга C:

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Ліга D:

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Жеребкування Ліги націй відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі. Першим переможцем Ліги Націй стала збірна Португалії.

Як збірна України виступила в Лізі націй? У рамках першої Ліги націй збірна України виступала в дивізіоні B. У своїй групі "синьо-жовті" посіли перше місце та піднялися у дивізіон A. У групі команда Андрія Шевченка здолала Чехію та Словаччину.