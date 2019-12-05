Збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування Ліги націй
УЄФА затвердив кошики для жеребкування Ліги націй у сезоні-2020/21. Збірна України, яка виступатиме в елітному дивізіоні, потрапила до третього кошика.
55 національних збірних Європи зіграють в чотирьох лігах – A, B, C і D в залежності від виступів у Лізі націй-2018/19. У лігах A, B і C чотири кошики по 4 команди, в лізі D – два кошики по 4 і 3 команди.
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Ліга A:
Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія,
Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція
Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія
Ліга B:
Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія
Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія
Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.
Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія
Ліга C:
Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія
Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр
Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург
Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Ліга D:
Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн
Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребкування Ліги націй відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі. Першим переможцем Ліги Націй стала збірна Португалії.
Як збірна України виступила в Лізі націй? У рамках першої Ліги націй збірна України виступала в дивізіоні B. У своїй групі "синьо-жовті" посіли перше місце та піднялися у дивізіон A. У групі команда Андрія Шевченка здолала Чехію та Словаччину.