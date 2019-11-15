Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду

Збірна України у четвер, 14 листопада, вирвала перемогу у товариській грі проти Естонії. Та, мабуть, найцікавішим моментом гри став не гол у компенсований час, а те, що за 27 років "синьо-жовті" вперше зіграли у Запоріжжі.

Україна – Естонія 1:0

Перед самим матчем у тренерського штабу виникли значні кадрові прорблеми, адже участі у матчі з різних причин не могли взяти понад половина стартового складу. Відтак на гру довелося виходити в експериментальному складі.

До слова: Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео

Так, можливість зіграти у стартовому складі отримали, наприклад, молодий голкіпер Андрій Лунін, Євген Шахов, Артем Бєсєдін та уродженець Запоріжжя Сергій Сидорчук. Крім того, вийшовши на заміну, за збірну дебютував Дмитро Іванісеня.

Матч видався доволі цікавим за кількістю моментів у збірної України, але доволі скупим за їх реалізацією. Поки "синьо-жовті" безрезультатно намагалися підібрати ключі до воріт суперника, естонці ж просто відсиджувалися у захисті, виходячи у поодиночні контратаки.

Забити єдиний гол у грі вдалося аж у компенсований арбітром час. Роман Безус, який отримав капітанську пов'язку після замін Андрія Ярмоленка та Євгена Шахова, вдало виконав штрафний удар, а м'яч з рикошетом від стінки опинився у воротах. Переможний гол було забито лише на 90+2 хвилині гри.

Одразу ж після цьогго небезпечний момент виник біля воріт Андрія Луніна, але півзахисник естонців Васільєв не поцілив по воротах. Матч завершився мінімальною перевагою збірної України.

Україна – Естонія: відеоогляд матчу

Як Запоріжжя прийняло національну збірну

Відчуття, що місто думає лише про майбутній футбольний матч виникло ще на залізничній станції – одразу ж після прибуття у Запоріжжя. Саме там у тебе вперше запитують, чи ти приїхав сюди, щоб поглянути гру збірної України.

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Про те, що збірна України приїхала у Запоріжжя говорили усюди – у кафе, таксі і на різних туристичних маршрутах, як от острові Хортиці. Здавалося, ця подія є справжнім святом для місцевих.

Здивувало й те, що за годину до матчу можна було без зайвих проблем добратися на стадіон – ні тобі величезних заторів, ні величезних натовпів людей.

Чи то через порівняно невелику вмісткість "Славутич-Арени" (всього 12 тисяч місць), чи то через зручно розташування стадіону перед та опісля матчу навіть не було паралізовано половину міста, як це, наприклад, часто буває під час матчів збірної у Львові.

Єдиним мінусом та навіть певним розчаруванням стало те, що стадіон фактично непридатний для перегляду матчів у цю пору року. Якби не фанатські кричалки, то тут можна було б по-справжньому замерзнути.

Втім варто відзначити: підтримували "синьо-жовтих" у Запоріжжі доволі потужно. Вболівальники своєю підтримкою по-справжньому підганяли своїх улюбленців все ближче і ближче до воріт суперника.

"Славутич-Арена" під час матчу збірної України: дивіться фото

Що про дебют збірної у Запоріжжі казали місцеві

Ще по дорозі до стадіону таксист порадів за нас через можливість відвідати гру збірної у Запоріжжі. Сам же, зізнається, дуже хотів потрапити на матч, бо син обожнює футбол, але не зміг через "перекупщиків", які масово скуповували квитки.

І справді вже напередодні матчу не залишилося жодного вільного квитка, а під час гри поодинокі порожні місця було помітно неозброєним оком. Тай перед входом на стадіон часто підходять люди, які запитують чи вам, бува, не потрібен квиток на гру.

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Втім махінації з квитками загалом не завадили мешканцям Запоріжжя насолодитися грою національної збірної у рідному місті.

Багато хто з місцевих вперше зміг вживу побачити гру "національної дружини", декому доводилося їздити в інші міста, аби повболівати за своїх, а от вболівальник Сергій розповідає: раніше за українську збірну вболівав лише на виїздах за кордоном.

Зокрема, йому доводилося побувати на матчах "синьо-жовтих" у Португалії, Люксембурзі та Литві. Тепер чоловік не приховує посмішки – він зміг побачити гру збірної у рідному місті.

Це дуже чудово. Популяризація футболу має бути у всіх містах, навіть невеликих. Стільки людей прийшло на стадіон, атмосфера прекрасна, все класно,

– розповів уболівальник.

Раділи можливості побачити збірну у Запоріжжі й інші місцеві. Усі як один переконують: вирвана у кінці матчу перемога – це і заслуга вболівальників, які підтримували своїх улуюбленців до останніх секунд гри.

Крім того, кожен уболівальник, з яким вдалося поспілкуватися після гри, запевнив: коли збірна наступного разу приїде у Запоріжжя, обов'язково знову прийдуть на стадіон.

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