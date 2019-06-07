Збірна України дізналася суперників на Чемпіонаті світу 2019 з міні-футболу

Збірна України з міні-футболу дізналася імена суперників, з якими команді випало грати на Чемпіонаті світу у 2019 році.

Згідно з жеребом, збірна України потрапила у групу C, де зіграє проти Румунії, Лівану та Нігерії.

При цьому що проти Румунії українці зіграли на Кубку мера Києва. Тоді матч закінчився внічию 1:1.

Читайте також: Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році

Чемпіонат світу з міні-футболу триватиме з 1 до 11 жовтня 2019 року. Усі матчі чемпіонату світу пройдуть в австралійському місті Перт. Загалом у турнірі зіграють 32 збірні.

Це буде третій чемпіонат світу з міні-футболу в історії. Попередній у 2017 році виграла збірна Чехії. У 2015 році переможцями стала збірна США.