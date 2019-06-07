Збірна України дізналася суперників на Чемпіонаті світу 2019 з міні-футболу

5 Читать новость на русском
Збірна України з міні-футболу
Збірна України з міні-футболу / Федерація міні-футболу України

Збірна України з міні-футболу дізналася імена суперників, з якими команді випало грати на Чемпіонаті світу у 2019 році.

Згідно з жеребом, збірна України потрапила у групу C, де зіграє проти Румунії, Лівану та Нігерії.

При цьому що проти Румунії українці зіграли на Кубку мера Києва. Тоді матч закінчився внічию 1:1.

Читайте також: Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році

Чемпіонат світу з міні-футболу триватиме з 1 до 11 жовтня 2019 року. Усі матчі чемпіонату світу пройдуть в австралійському місті Перт. Загалом у турнірі зіграють 32 збірні.

Це буде третій чемпіонат світу з міні-футболу в історії. Попередній у 2017 році виграла збірна Чехії. У 2015 році переможцями стала збірна США.

blog_ava
Не повірив очам: українські політики шоковані заявою Зеленського про Росію і найманців
сьогодні
12954
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ
сьогодні 15:02 Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ
132
Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
6 червня 16:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
Михайло Гема 2342
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
5 червня 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 3080
Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
сьогодні 11:19 Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
222
Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
6 червня 21:10 Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
2341
Новини
Більше новин
Залиште відгук