Збірна України досягла значного прогресу в рейтингу FIFA

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Збірна України
Збірна України / GETTY IMAGES

Національна збірна України з футболу досягла значного прогресу в оновленому рейтингу FIFA.

Команда Андрія Шевченка досягла прогресу, перемістившись на три сходинки вгору.

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Відтепер "синьо-жовті" посідають 27-у позицію. Посприяли цьому два матчі в рамках кваліфікації до Євро-2020. Як відомо, українці зіграли внічию з Португалією та завдяки автоголу перемогли Люксембург.

Серед команд, які протистоять українцям у групі B, найкращу позицію має Португалія – 7-у. Португальці опустилися на одну сходинку. Збірна Сербії, з якою "синьо-жовті" зіграють наступний матч, на 29 місці.

Збірна Люксембургу піднялася на 86 місце, а Литва залишається на 132 сходинці. Очолює ж рейтинг Бельгія, друга Франція, третя – Бразилія.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу ФІФА
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