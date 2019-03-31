Збірна України драматично програла Іспанії у кваліфікації до чемпіонату Європи U-17

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Збірна України U-17
Збірна України U-17 / ffu.ua

Збірна України U-17 у драматичному матчі програла одноліткам з Іспанії в рамках еліт-раунду Євро-2019.

Україна – Іспанія 0:1
Голи: Туррьентес, 90

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Підопічні Володимира Єзерського могли бути першою з команд, яка відібрала очки в Іспанії. До цього піренейці перемогли Грецію та Косово.

Однак для України нічийний результат дивідендів не приніс би, оскільки "синьо-жовтих" влаштовувала тільки перемога. У попередньому матчі українці програли Греції, тому, щоб вийти у наступний раунд потрібна була тільки перемога.

У матчі третього туру іспанці були ближчими, щоб виграти матч. Вони більше атакували, проте довго не могли довести до логічного завершення свої атаки.

Підопічні Єзерського за всю гру завдали тільки 4 удари й жодного у ствір воріт. А на 90 хвилині Туррьентес забив єдиний м'яч у грі й приніс Іспанії третю перемогу в трьох матчах.

Збірна України посіла третю сходинку в групі. В активі українців перемога в матчі з Косово.

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Теги: Спорт Футбол
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