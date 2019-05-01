Збірна України феєрично розгромила Нідерланди на чемпіонаті світу з хокею: відео

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Віталій Лялька відзначився хет-триком
Віталій Лялька відзначився хет-триком / ФХУ

Збірна України не залишила шансів Нідерландам на чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1В. "Синьо-жовті" закинули у ворота суперників аж вісім шайб.

Українці програли перші два матчі на чемпіонаті світу – Японії та Польщі. Тож "синьо-жовтим" потрібно було перемагати, щоб не вилетіти у нижчий дивізіон. І дебютна перемога припала на матч проти Нідерландів.

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Попри підсумковий розгромний рахунок, першу шайбу українці закинули за 27 секунд до кінця першого періоду – відзначився Андрій Міхнов. А у другому періоді Нідерланди зрівняли рахунок. Та з 32 до 36 хвилини українці закинули чотири шайби. Це і стало визначальним у перемозі збірної України.

У третьому періоді українці закинули ще три шайби, кожен раз вдало використовуючи гру у більшості. 

Варто зазначити, що першим хет-триком в кар’єрі на міжнародному рівні відзначився нападник "Донбасу" Віталій Лялька. Свої дебютні шайби за головну команду країни закинули Вадим Мазур, Ігор Мережко та Данило Скрипець.

У четвер, 2 травня, українська команда проведе четвертий матч на турнірі. Суперником українців будуть хокеїсти Румунії.

Нідерланди – Україна – 1:8 (0:1; 1:4; 0:3)
Шайби: 0:1. Міхнов (19:33), 1:1. Мейсон (Клем, 27:23 – більш.), 1:2. Скрипець (Пересунько, Бабинець, 32:40), 1:3. Мережко (Задоєнко, Даниленко, 32:51), 1:4. Лялька (Толстушко, Міхнов, 33:25), 1:5. Мазур (Григор’єв, Міхнов, 36:00), 1:6. Міхнов (Лялька, Мазур, 44:34 – більш.), 1:7. Лялька (Міхнов, Пангелов-Юлдашев, 49:49 – більш.), 1:8. Лялька (Міхнов, Мазур, 58:49 – більш.).

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
Джерело: 24 канал
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