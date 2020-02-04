Збірна України хоче провести вдома два матчі перед Євро-2020 – названо міста

В ході підготовки до Євро-2020 збірна України визначилася з планами на березневі міжнародні дні ФІФА.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, збірна України перед від'їздом на Євро-2020 планує провести два домашні контрольні матчі.

Читайте також: Євро-2020: збірна України офіційно базуватиметься у Бухаресті

Ці спаринги пройдуть в червні безпосередньо перед офіційним від'їздом на турнір. Українська асоціація футболу хоче, щоб матчі пройшли в Києві та Львові.

Нагадаємо, збірна України також проведе два спаринги на весняному зборі – 27 березня у Парижі "синьо-жовті" зіграють зі збірною Франції, а 31 березня у Хожуві зі збірною Польщі.

Третім за рахунком спаринг-партнером "синьо-жовтих" стане збірна Кіпру. Очікується, що гра пройде в Україні 26 травня. Ще два поєдинки пройдуть 2 і 7 червня.