Збірна України із синхронного плавання виборола історичне золото на чемпіонаті світу

Українські синхроністки здобули золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Південній Кореї.

Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті. За оцінками суддів українські синхроністки обігнали Італію та Іспанію.

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За збірну України виступали Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Яна Наріжна, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрелєва, Аліна Шинкаренко, Катерина Рєзнік.

Також це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.

What a performance for Ukraine in the highlight routine!

We have new World Champions in #ArtisticSwimmning

#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/CP0YbMk3l6 — FINA (@fina1908) 15 июля 2019 г.

Варто зазначити, що хайлайт є новою дисципліною у синхронному плаванні, яку затвердили у 2017 році. У ній виступає 10 спортсменок, які протягом двох хвилин мають показати мінімум чотири обов'язкових види акробатичних елементів.

Ця медаль стала другою для збірної України на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Днем раніше українські синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзову нагороду.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.