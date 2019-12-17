Збірна України може несподівано змінити спонсора перед початком Євро-2020

Українська асоціація футболу (УАФ) розглядає можливість змінити технічного спонсора збірної України перед Євро-2020.

Якщо таке рішення буде прийнято, то не виключено, що на Євро-2020 "синьо-жовті" виступлять у формі іншої фірми. За інформацією Sport Arena, одним з варіантів є компанія Kelme.

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Контракт УАФ з Joma був підписаний в лютому 2017 го року. Раніше технічним спонсором збірної України була компанія adidas. Співпраця між adidas та ФФУ почалася в 2009 році і завершилося в кінці 2016 року.

"Синьо-жовті" вже знають імена двох суперників в наступному році. У березні збірна України проведе два товариські матчі. З Францією команда Андрія Шевченка зіграє 27 березня, з Польщею – 30-го. Обидва поєдинки будуть виїзними.

У фінальній частині Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами та Австрією в групі С. Ще один суперник буде відомий в наступному році. Ним може стати збірна Румунії, якщо виявиться найсильнішою в шляху А. В іншому випадку Україна зіграє з переможцем шляху D, де зустрінуться між собою в півфіналах Грузія і Білорусь, а також Північна Македонія і Косово.