Збірна України на гру проти Нігерії вийде в ексклюзивному комплекті форми, матч буде благодійним

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Збірна України зіграє у білій формі
Збірна України зіграє у білій формі / УАФ

Збірна України з футболу 10 вересня зіграє товариський матч проти збірної Нігерії. На цей матч українська збірна вперше в історії вийде на поле в новому комплекті форми білого кольору.

Ще до матчу на сторінці Української асоціації з футболу буде відкрито аукціон. Його переможець отримає ексклюзивну білу футболку будь-якого гравця (на вибір) нашої збірної з першого матчу команди в новій формі. Додатковим бонусом для переможця аукціону стануть автографи футболістів збірної та головного тренера команди на придбаній футболці, повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

До слова: Квитки на матч Україна – Нігерія у Дніпрі надійшли у продаж: ціна та де купити

Гроші, які будуть отримані з цього аукціону, підуть на лікування 16-річному вболівальнику команди Микиті Малецькому, який займається футболом з 7 років і мріє про кар'єру професійного гравця. В юнака була діагностована злоякісна пухлина головного мозку. Микиту вже прооперували та зараз він проходить не менш важливий подальший курс лікування, яке родина хлопця самостійно оплатити не в змозі. На лікування Микити також буде спрямовано частину коштів від продажу квитків на матч Україна – Нігерія.


Микита Малецький

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Теги: Збірна України з футболу благочинність Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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