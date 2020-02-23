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Збірна України на останній секунді віддала перемогу Угорщині у відборі на Євробаскет-2021

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Збірна України з баскетболу / fbu.ua

Збірна України з баскетболу провела другий поєдинок у відборі до чемпіонату Європи 2021. У Запоріжжі "синьо-жовті" програли Угорщині.

Україна – Угорщина 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

До теми: Збірна України переможно стартувала у відборі на Євробаскет-2021

Обидві команди продемонстрували жахливу результативність у першій половині гри. На двох за дві чверті команди набрали 58 очок.

На велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса пішли з перевагою всього у два очки.

У третій 10-хвилинці угорцям вдалося досягти локального успіху, вигравши чверть з різницею в одне очко.

Угорщина перехопила ініціативу упродовж останньої чверті й більшу частину часу була попереду. Але за 4 секунди до кінця гри українці відігралися й рахунок на табло був 60:60.

На жаль, цього часу вистачило угорцям, щоб провести одну атаку та вийти вперед – 60:62. В українців фізично не вистачило часу провести атаку у відповідь – прикра поразка вдома.

Наступний матч збірна України проведе 27 листопада на виїзді проти Словенії. Того ж місяця "синьо-жовті" зустрінуться з Австрією.

У лютому 2021 року українців чекають повторні зустрічі з Угорщиною та Словенією.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол
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