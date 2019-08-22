Збірна України натуралізує чергового баскетболіста

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Корі Уолден
Корі Уолден / Фото з відкритих джерел

Збірна України з баскетболу натуралізує чергового гравця. Новачком української збірної стане американський захисник "Партизана" Корі Уолден.

Кандидатуру 27-річного гравця затвердив новий головний тренер збірної Айнарс Багатскіс, який очолив команду в липні.

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Уолден вже дав згоду виступати за Україну. 188-сантиметровий захисник – випускник університету Східний Кентуккі, цього літа він підписав контракт з сербським "Партизаном".

Два попередні сезони Уолден відіграв в "Хапоель" Холон з Ізраїлю. У минулому сезоні Корі став MVP чемпіонату Ізраїлю, він набирав 18,4 очка й робив 5 передач у середньому за гру.

У Лізі чемпіонів ФІБА зіграв 11 матчів, набираючи 13,8 очка + 4,0 передачі за 32,7 хвилини на паркеті.

Раніше у збірної України було три натуралізованих гравці – Стівен Бертт, Пух Джетер і Джером Рендл.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: Планета Баскетбол
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