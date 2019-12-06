Збірна України назвала склад на чоловічу естафету в Естерсунді

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на класичну естафету. Гонка в рамках першого етапу Кубка світу в Естерсунді відбудеться 7 грудня о 18:30.

Першим на дистанцію вийде Артем Тищенко, слідом за ним Артем Прима. Третій етап закриватиме Руслан Ткаленко, а в ролі фінішера виступить Дмитро Підручний.

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Артем Тищенко вже біг одиночну змішану естафету, в якій збірна України посіла четверту сходинку.

Натомість Артем Прима виступив у змішаній естафеті, яку збірна України провалила – 14-е місце. Зазначимо, що Дмитро Підручний пропустив естафету через травму.

Тренер жіночої збірної України Володимир Махлаєв заявив, що Юлія Джима та Анастасія Меркушина точно візьмуть участь у недільній естафеті.

Віта та Валентина Семеренко, Надія Бєлкіна і Дарина Блашко претендують на два інших місця.

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