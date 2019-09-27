Збірна України не зіграє в Росії на груповому етапі Євро-2020

Збірна України з футболу не зможе зіграти на стадіоні в Санкт-Петербурзі (Росія) на груповому етапі Євро-2020, якщо вийде до фінальної стадії. При цьому українська команда може зіграти на стадіоні в Петербурзі в матчі 1/4 фіналу.

Згідно з регламентом жеребкування фінальної частини Євро-2020, збірні Росії та України не зможуть зустрітися на груповому етапі, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу УЄФА.

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Відповідно до регламенту турніру, господарі змагань, які вийдуть у фінальну стадію, проведуть на рідному стадіоні мінімум два матчі в групі, але в плей-офф таких гарантій вже немає. У Санкт-Петербурзі відбудуться матчі групи B, куди буде поміщена Росія, якщо кваліфікується на турнір.

Відтак, збірна України не зможе потрапити в групу B, три гри якої відбудуться в Санкт-Петербурзі.

Ймовірно, збірна України може зіграти на груповому в Санкт-Петербурзі, якщо Росія не вийде на Євро-2020. Та це малоймовірно. За чотири тури до завершення групового етапу Росія серед лідерів у групі I.

При цьому українська команда може зіграти в Санкт-Петербурзі в матчі 1/4 фіналу.

На цей момент збірна України лідирує у кваліфікаційній групі B. Щоб гарантувати участь у фінальній стадії Євро-2020 команді Андрія Шевченка достатньо набрати чотири очки у двох наступних матчах (проти Литви та Португалії).

Крім збірних Росії та України, при жеребкуванні в разі виходу на турнір будуть розведені по різних групах команди Вірменії та Азербайджану, а також Іспанії та Гібралтару. Збірна Косова не зможе зіграти з сербами або боснійцями.

Чемпіонат Європи на честь 60-річного ювілею турніру пройде з 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 європейських містах. Санкт-Петербург прийме чотири матчі турніру – три матчі групового етапу та один матч стадії 1/4 фіналу.

Також матчі чемпіонату Європи пройдуть в Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі.