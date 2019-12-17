Збірна України не змінюватиме склад на Кубок світу з біатлону в Ансі

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра розповів, що Сергій Семенов не приєднається до команди на третій етап Кубка світу. Уже 19-го грудня третій етап стартує у французькому Ансі.

За словами Юрая Санітри, Сергій Семенов повернеться до складу збірної України в січні. Натомість наступні гонки чоловіча команда проведе у звичному складі.

Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Уболівальники чекають, що на етап в Ансі (Франція) поїде Сергій Семенов, але як я казав раніше, ми мали довгу розмову. Сергій хоче якомога більше стартів, щоб підтвердити свою форму.



Спробую його задіяти у січні на Кубку світу. Ще є складнощі через організацію, необхідні дозволи на зброю. Тому на наступному етапі стартуватимемо цим же складом. Можу сказати стовідсотково, що на січень зміню одного або двох спортсменів,

– цитує тренера "UA:БІАТЛОН".

Таким чином, чоловіча збірна України, швидше за все, виступить в Ансі таким складом: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Натомість Сергій Семенов продовжить виступати на Кубку IBU.