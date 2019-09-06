Збірна України несподівано програла фінам у відборі молодіжного Євро-2021: відео

Збірна України U-21 розпочала кваліфікацію до чемпіонату Європи 2021 року. У Запоріжжі "синьо-жовті" приймали збірну Фінляндії. Поєдинок завершився несподіваною перемогою Фінляндії.

Україна U-21 – Фінляндія U-21 0:2

Голи: Кельман, 18, Валакарі, 81 (пен.)

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Для наставника українців Руслана Ротаня ця гра була особливою, оскільки він дебютував на чолі збірної в офіційному поєдинку. На старті матчу більш активними були саме господарі. Зокрема, на сьомій хвилині міг відзначитися Топалов. Проте Дмитро не влучив у ворота фінів після подачі Коноплі.

Гості першу хорошу атаку провели на 17 хвилині: фіни продерлися лівим флангом. Атака гостей завершилася сейвом Олега Білика. За мить гості відкрили рахунок у грі. На 18 хвилині відбулося вкидання з-за бокової лінії, фіни "розкатали" захисників збірної України та вивели на удар Валакарі. Постріл від Онні голкіпер Білик парирував, але дуже невдало, відбивши перед собою. Першим на добиванні був Кельман – 1:0.

Пропущений гол неабияк розлютив підопічних Ротаня, які побігли відіграватися. Українці створили достатньо гострих моментів, але до голу так і не дійшло. Найбільш небезпечна атака "синьо-жовтим" вдалася наприкінці першого тайму. Корнієнко прострілив на Сікан й удар того прийняла поперечина.

Відразу по перерві Ротань провів заміну: замість Козака вийшов динамівець Цітаішвілі. Атакувальний півзахисник відразу створив декілька гострих нагод і на 48 хвилині ледь не забив гол. Ще один момент Георгій мав на 59 хвилині: футболіст замкнув простріл з флангу Корнієнка, але голкіпер парирував удар.

Українці продовжували домінувати на футбольному полі: ще одна нагода у "синьо-жовтих" була на 76 хвилині. Корнієнко отримав прекрасний пас від Мудрика у штрафному. Оборонець міг пробивати по воротах, але вирішив зробити простріл, який гості з півночі Європи відбили.

Свій поодинокий момент на 80 хвилині мала Фінляндія: Піккаряйнен після штрафного влучив у поперечину. За мить Алібеков порушив правила у штрафному – пенальті. "Вирок" впевнено виконав Валакарі. Відігратися у час, який залишився, господарі не встигли – Руслан Ротань дебютував з поразки.

Наступний матч підопічні Ротаня проведуть вдома 10-го вересня проти Мальти. Іншими суперниками збірної України в групі є: Данія Румунія та Північна Ірландія.

Україна U-21 – Фінляндія U-21 відеоогляд матчу