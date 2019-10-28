Збірна України обіграла Північну Македонію та пробилася до еліт-раунду відбору на ЧС з футзалу

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Збірна України з футзалу
Збірна України з футзалу / УАФ

У третьому матчі основного раунду відбору до чемпіонату світу 2020 року збірна України з футзалу обіграла команду Північної Македонії. Завдяки цій перемозі українці пробилися до еліт-раунду відбору на Мундіаль.

Після перемоги над Косовом 7:1 та нічиєї зі Словенією 2:2, підопічні Олександра Косенка зустрілися з господарями групи. Македонцям не вдалося нав’язати нашій збірній боротьбу за першу 10-хвилинку вони пропустили три м’ячі, а на перерву пішли за рахунку 4:0.

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У другому таймі команди обмінялися влучними ударами – на гол Малишко суперники відповіли пострілом Левескі. Більше голів у цьому матчі не забивали, тож українці перемогли. 

Україна – Північна Македонія 5:1
Голи: Микитюк, 6, 20, Разуванов, 7, Зварич, 9, Малишко, 31 – Левескі, 34.

Ця перемога дозволила збірній України набрати сім очок. Стільки ж набрали і словенці. Однак вони посіли перше місце у групі завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів. Збірна України – на другому місці, яке теж гарантує участь в еліт-раунді відбору на чемпіонат світу 2020 року.

На наступній стадії 16 збірних 7 листопада поточного року розділять на чотири квартети, переможці яких напряму потраплять на чемпіонат світу. Поєдинки еліт-раунду відбудуться 28 січня – 2 лютого 2020 року. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на Мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-е та 12 квітня 2020 року. Таким чином, шість команд європейського відбору приєднаються до Литви, яка прийматиме світовий форум 12 вересня – 4 жовтня 2020 року.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Футзал
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