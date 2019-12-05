Збірна України одна з найдешевших команд Євро-2020, Англія – найдорожча

Авторитетний портал Тransfermarkt підрахував трансферні вартості складів національних команд, які гарантували собі участь у чемпіонаті Європи-2020. Серед цих команд і збірна України.

На цей момент визначені 20 з 24 учасників. Ще чотири збірні стануть відомі за підсумками плей-офф, який відбудеться у березні 2020 року.

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Серед 20 збірних, які гарантовано виступлять на Євро-2020, українці розташувалися на 18-му місці. Вартість збірної України складає 125 мільйонів євро.

Найдорожчим футболістом збірної України є гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Його вартість, за даними Тransfermarkt, складає 30 мільйонів євро.

Дешевший склад аніж у збірної України – тільки в Чехії та Фінляндії. До першої трійки найдорожчих команд потрапили Англія, Іспанія та Франція.

Вартість збірної Англії складає 1,25 мільярда євро.

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Нідерланди та Австрія, з якими українська команда зіграє в групі, займають 8-у та 11-у позицію відповідно.



Рейтинг вартості збірних, які вийшли на Євро-2020 / Тransfermarkt