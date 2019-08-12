Збірна України офіційно зіграє матчі у Дніпрі та Запоріжжі

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Дніпро прийме товариський матч збірної України
Дніпро прийме товариський матч збірної України / УАФ

Два товариські матчі, які заплановані у збірної України у 2019 році, приймуть Дніпро та Запоріжжя.

10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч із триразовим чемпіоном Африки – збірною Нігерії.

"Зважаючи на перенесення товариського матчу з турками, який мав відбутися в Дніпрі в листопаді минулого року, таке рішення є абсолютно логічним і справедливим. Цей матч стане найкращим подарунком Дніпру, головному форпосту України на сході, і першим поєдинком збірної в місті за останні 10 років", – заявив президент УАФ Андрій Павелко.

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Також Виконком УАФ затвердив місцем проведення товариського матчу Україна – Естонія, запланованого на 14 листопада, запорізьку "Славутич-Арену". Ця зустріч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

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Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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