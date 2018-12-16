Збірна України оголосила розширену заявку на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2019

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Збірна України оголосила розширену заявку
Збірна України оголосила розширену заявку / fbu.ua

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився із заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість. Оголошено розширену заявку.

До розширеного складу чоловічої збірної України увійшли 15 баскетболістів.

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Захисники – Ігор Бояркін, Олександр Мішула, Денис Лукашов, Іссуф Санон, Олександр Липовий, Богдан Близнюк;

форварди – Іван Ткаченко, Олександр Беліков, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, Володимир Герун;

центрові – В’ячеслав Кравцов, Артем Пустовий.

Чоловіча національна збірна України в лютому проведе два кінцеві матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019. Команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському Палаці спорту протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії.

У цих матчах нашу команду влаштує тільки переможний результат.

В останньому матчі збірна України у напруженому матчі поступилася збірній Іспанії.

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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