Збірна України оголосила розширену заявку на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2019
Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився із заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість. Оголошено розширену заявку.
До розширеного складу чоловічої збірної України увійшли 15 баскетболістів.
Читайте також: Чи має збірна України з баскетболу шанси вийти на чемпіонат світу-2019
Захисники – Ігор Бояркін, Олександр Мішула, Денис Лукашов, Іссуф Санон, Олександр Липовий, Богдан Близнюк;
форварди – Іван Ткаченко, Олександр Беліков, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, Володимир Герун;
центрові – В’ячеслав Кравцов, Артем Пустовий.
Чоловіча національна збірна України в лютому проведе два кінцеві матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019. Команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському Палаці спорту протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії.
У цих матчах нашу команду влаштує тільки переможний результат.
В останньому матчі збірна України у напруженому матчі поступилася збірній Іспанії.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45